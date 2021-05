Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri confessa l’accordo con Roberta Di Padua

Uomini e Donne, anticipazioni. Riccardo Guarnieri confessa di essersi accordato con Roberta Di Padua per sfruttare la loro visibilità.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Nuovo litigio tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua in studio. La coppia è durata circa 3 settimane prima di scoppiare e che botto!

Riccardo ha infatti ammesso di essersi messo d’accordo con Roberta per sfruttare la loro visibilità. Roberta nega con forza ma lo studio rumoreggia, credendo a Riccardo. D’altra parte perchè mentire su questo?

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ” Lo vuoi negare che ci siamo messi d’accordo”.

Clamoroso a Uomini e Donne. Nuovo incredibile litigio tra gli ormai ex Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due si dicono di tutto e svelano molti altarini dietro la loro, brevissima, storia.

“Se io racconto una cosa al mio fidanzato, mi aspetto che la tenga per sé. Mi ha mancato di rispetto. Racconto quest’altra cosa: dopo che Ida è rientrata in trasmissione, mi ha detto che gli sarebbe piaciuto tornare per questo motivo. Per stare qui e litigare con lei. Stava con me perché gli piacevo ma era un rapporto solo di test”, attacca Roberta.

“Lui ce l’ha con Armando”, continua. Riccardo risponde per le rime “La settimana scorsa lui l’ha chiamata e le ha detto che aspettava garanzie dalla redazione per tornare in trasmissione. Tra loro c’è una bella complicità, una bella confidenza. So benissimo che loro si sono sentiti. Lei è omertosa. Chi è senza peccato, compreso noi due, scagli la prima pietra”.

Poi arriva la bomba:

“La realtà è un’altra. Non hai strumentalizzato nulla, Roberta? La storia tra me e lei è sempre stata vera. Gli sfoghi e la gelosia c’erano. Lei ha voluto sporcare quello che provavo nei suoi confronti. A me interessava lei, non i follower. Cornuto e mazziato no. Perché mi hai chiesto di restare in studio, Roberta? L’hai fatto per i follower. Forse me ne pentirò. Io le avevo già chiesto di uscire dal programma. Sapevo che saremmo arrivati a questo, ma andrò via perché non merito di stare in questo studio. Tra noi le cose andavano bene, ma bisognava cavalcare l’onda. Quello che sto per dire non salva la mia persona, sono stato un pezzo di mer**. Lo vuoi negare che ci siamo messi d’accordo“