Uomini e Donne, registrazione 19 gennaio: Mario rifiuta ancora Gemma

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di lunedì 19 gennaio. Mario rifiuta ancora Gemma Galgani.
Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 19 gennaio. In questa puntata si torna a dare spazio al trono over, dopo le scelte fatte nel trono classico nelle ultime registrazioni.
Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio torna Gemma Galgani, convinta che Mario provi un interesse nei suoi confronti ma che non lo ammetta per timore delle critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti.
Una convinzione che però non trova conferme: Mario ribadisce che tra lui e Gemma Galgani può esistere esclusivamente un rapporto di amicizia, escludendo qualsiasi possibilità sentimentale.
Nonostante ciò, la dama fatica ad accettare questa posizione e continua a pensare che lui si trattenga per paura dei giudizi in studio.
Spazio poi a Sabrina, che racconta la recente uscita con Nicola, descritta da entrambi come piacevole e con la volontità di proseguire la conoscenza. La dama, però, sta frequentando anche Carlo da circa due mesi.
Proprio Carlo sorprende tutti decidendo di lasciare il programma, convinto che Sabrina non potrà mai provare per lui un sentimento autentico.
Si torna quindi su Alessio e Rosanna. Dopo il confronto avvenuto nel backstage, la situazione resta tesa: Alessio continua a dubitare della sincerità di Rosanna, che respinge le accuse.
Il chiarimento non porta a un punto d’incontro e la conoscenza si chiude definitivamente. Infine, Sara prosegue la frequentazione con Simone, che durante l’esterna le parla della propria famiglia e le propone di trascorrere una giornata insieme in Sicilia.
Con Raien, invece, emergono tensioni e incomprensioni, ma il corteggiatore sceglie comunque di dare ancora una possibilità alla conoscenza.
