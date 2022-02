Uomini e Donne: Giorgio Manetti manda video-messaggio a Gemma Galgani (VIDEO)

Uomini e Donne trono over: la superstar Gemma Galgani ha ricevuto un video-messaggio da Giorgio Manetti (uno dei “cavalieri” cui la “dama” torinese è stata legata in passato).

Clamoroso quanto accaduto nell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri, martedì 8 febbraio, con il solito spazio riservato al seguitissimo trono over. Neanche a dirlo, protagonista è stata la superstar Gemma Galgani, che ha ricevuto una sorpresa da Giorgio Manetti, uno dei “cavalieri” cui la dama torinese è stata legata in passato.

Il “Gabbiano” (questo il soprannome di Giorgio) ha mandato un video-messaggio a Gemma, parlando della loro rottura e provocando una forte reazione nella dama, che non ha saputo trattenere le lacrime. In precedenza, nel mezzo dell’ennesima polemica, Gemma aveva chiesto ai cavalieri di confermare il fatto che Tina Cipollari tende ad allontanare i suoi corteggiatori con parole poco eleganti.

La risposta dell’opinionista non si è fatta attendere: “Io commento quello che lei fa qua dentro. Era un mistero che Gemma è ricorsa alla chirurgia plastica? Allora come posso influenzare se tutti lo sanno. Non è influenzare, è dire la verità”. Poi la stessa Tina annuncia di aver contattato alcuni ex di Gemma per confermare la sua versione dei fatti. Tra di loro, appunto, anche Giorgio Manetti.

Il video-messaggio dell’ex cavaliere lascia molto perplessa la popolare dama torinese, che arriva ad ipotizzare che tra Tina e Giorgio vi sia stata una simpatia sospetta.

A quel punto Gemma scoppia in lacrime, soprattutto perché Giorgio ha ribadito di non averla lasciata per colpa di Tina, che chiama dolcemente “passerotto”.

Passata la “burrasca”, Maria De Filippi annuncia che per Gemma c’è un nuovo cavaliere, Pierluigi, e la dama decide di conoscerlo meglio. I due si lanciano in un ballo sensuale, dopo che, per l’ennesima volta, Tina aveva cercato di punzecchiare Gemma.