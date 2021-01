Uomini e Donne, Davide Donadei ancora incerto: chi sceglierà tra Beatrice e Chiara?

Anticipazioni Uomini e Donne trono classico: Davide Donadei non ha ancora ufficializzato la sua scelta. Chi la spunterà tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi?

Da ormai molti mesi le vicende sentimentali di Davide Donadei sono al centro del trono classico di Uomini e Donne. A contendersi il cuore del tronista sono le corteggiatrici Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi, le quali hanno dato vita a un vero e proprio “testa a testa”: chi la spunterà tra le due? Un vero e proprio enigma per il tronista pugliese. Sembrava che il dado dovesse essere tratto nella puntata registrata martedì 19 gennaio. Invece, il Davide non ha ancora fatto la sua scelta.

Anzi, il protagonista del trono classico vuole passare una giornata intera in compagnia di Chiara, come già fatto con Beatrice. La volontà di fare nuove esterne significa che, molto probabilmente, la scelta del tronista pugliese è rimandata almeno alla prossima settimana.

Tant’è vero che, anche nella puntata registrata ieri, mercoledì 20 gennaio, non è ancora arrivata la scelta attesa dai milioni di telespettatori del dating show di Maria De Filippi E’ probabile che stiano registrando la scelta in un castello come rivelato nelle precedenti anticipazioni.