Uomini e Donne, Beatrice rivela la scelta di Davide Donadei

Uomini e Donne, anticipazioni. Davide Donadei ha fatto la sua scelta, chi ha deciso di portare al Castello tra Chiara e Beatrice?

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Partiamo con una brutta notizia: la registrazione della scelta di Davide Donadei, prevista per lunedì 28 dicembre, è stata interrotta per la morte del padre di Gianni Sperti (a cui vanno le condoglianze di tutta la redazione).

La registrazione è stata spostata ad oggi, quindi non c’è ancora l’ufficialità della scelta. Però dai social arriva un possibile spoiler proprio sulla scelta, ormai compiuta dal tronista pugliese.

Dalle storie Instagram di Beatrice Buonocore i fan hanno tratto la conclusione che lei non è stata scelta.

Davide Donadei ha scelto. Non abbiamo ancora l’ufficialità sulla sua identità, ma la scelta è compiuta e registrata. Un possibile spoiler è che la scelta sia stata fatta in una location diversa dallo studio di Uomini e Donne.

Davide è stato uno dei personaggi più apprezzati in questa prima metà di stagione del programma di Maria De Filippi, con il pubblico che sin da subito è stato colpito positivamente da lui.

A sua volta il tronista è stato subito colpito da Beatrice Buonocore, corteggiatrice che si è proposta per lui. Le cose tra i due sono andate sempre molto bene, tanto che si è vociferato anche di una possibile scelta anticipata per il ragazzo.

Cosa che però non è successa, con somma gioia di Chiara Rabbi, l’altra corteggiatrice arrivata fino alla scelta finale. Anche lei ha avuto un certo impatto su Davide, soprattutto alla luce del buon rapporto di lui con Beatrice.

Le due ragazze, poi, si sono sempre trattate con i guanti, tanto da essersi supportate e difese per tutta la durata del programma, sia dentro allo studio che sui social. E’ proprio dai social che arriva il possibile spoiler sulla scelta di Davide.

Beatrice infatti ha condiviso la canzone di Vasco Rossi “Senza Parole” nelle sue storie. La scelta di questa canzone è stata interpretata dai fan come la reazione per non essere stata scelta, sarà davvero così?

