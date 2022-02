Unione Europea, riparte il treno Interrail: 70mila biglietti gratis per i giovani

Attraverso un quiz “Discover Eu” mette in palio 70mila biglietti per viaggiare gratis: ecco come partecipare all’iniziativa dell’Unione Europea.

Con il progressivo ritorno alla normalità, l’Unione Europea rilancia “Discover Eu”, l’iniziativa che offre ai giovani sopra i 18 anni l’opportunità di viaggiare in treno gratuitamente in Europa.

Come riporta il “Corriere della Sera”, da aprile si potrà fare domanda per ottenere un pass ferroviario, su modello dell’Interrail. I biglietti (70mila in tutto) saranno validi al massimo per 30 giorni.

Per vincere il pass, i candidati dovranno rispondere a un quiz con 5 domande a scelta multipla riguardanti la conoscenza generale dell’Unione europea e altre iniziative Ue rivolte ai giovani.

Per partecipare, bisognerà candidarsi sul portale del programma Discover Eu, quando inizierà il periodo di presentazione delle domande. I partecipanti possono viaggiare da soli o in un gruppo di 5 persone al massimo. Se si decide di viaggiare in gruppo, prima di presentare la domanda bisogna nominare un capogruppo che compila il modulo di domanda e risponde al quiz e alla domanda di spareggio.

Quando presenta la domanda, il capogruppo riceve un codice che deve dare agli altri membri del gruppo. Con il codice fornito dal capogruppo, gli altri possono registrarsi online e compilare i loro dati personali.

Mariya Gabriel (commissaria Ue per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù), ha sottolineato che uno degli obiettivi del programma è l’inclusione: i ragazzi con disabilità o problemi di salute potranno portare con sé un accompagnatore.

Per effettuare una selezione equa, a ogni nazione viene assegnato un numero specifico di pass di viaggio in base alla sua popolazione e in proporzione alla popolazione complessiva dell’Unione.