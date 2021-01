Un Posto al Sole, trame: alta tensione tra Michele e Silvia

Un Posto al Sole, anticipazioni dall’1 al 5 febbraio. La scoperta che è Emil l’aggressore porta nuova tensione tra Michele e Silvia.

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole, dal 1° al 5 febbraio. In queste puntate vedremo Giulia rendersi conto che è Emil l’aggressore indicato da Silvia e il fatto che Niko sia coinvolto come legale rappresenta un problema per tutti.

Tra Michele e Silvia cresce la tensione, vista anche la proposta fatta alla donna. Roberto, intanto, cerca un modo per sistemare la questione dei cantieri in modo da risolvere tutti i problemi.

Vediamo adesso le anticipazioni di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Giulia inizia a capire che è Emil, il fratello di Thea, l’aggressore indicato da Silvia, ma Niko è coinvolto in questa faccenda come legale e dunque invita la madre a non creare problemi al suo lavoro. Angela si domanda il motivo del ritorno a Napoli di Nunzio.

Il fatto che Niko sia il legale di Emil non fa che peggiorare il già notevole clima di tensione tra Michele e Silvia. Patrizio e Vittorio si vorrebbero affidare al fato per decidere chi dei due resterà nel seminterrato, ma qualcuno potrebbe intervenire a cambiare le cose…

Il rapporto tra Silvia e Michele si complica ancora di più per via di una proposta diretta alla Graziani. Bice, dopo che è andato a monte ancora una volta un invito a casa di Sarti, spinge Salvatore a indagare. Lara è fin troppo intraprendente sul lavoro e ciò potrebbe diventare fonte di dissidi…

Ferri cerca un modo per governare le tensioni con gli operai dei Cantieri. Lara e Serena diventano più vicine. Cerruti potrebbe essere prossimo a scoprire il segreto di Bruno Sarti! Lara intende vendicarsi di Luciana. Patrizio deve “familiarizzare” con il suo nuovo vicino. Nunzio sembra comportarsi stranamente e Franco a quel punto cerca di capire cosa stia succedendo. Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.