Un posto al sole, trame 30 agosto-3 settembre: Niko in crisi dopo l’aggressione a Susanna

Anticipazioni Un posto al sole da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre: Niko va in crisi dopo l’aggressione subita da Susanna e si confronta con Angela.

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre, che ruotano soprattutto intorno alle vicende di Niko e Susanna. Come riporta “Tvsoap”, Susanna è stata aggredita e la notizia arriva a Palazzo Palladini.

Le condizioni di salute di Susanna destano preoccupazione, mentre l’ispettore Torre indaga sull’accaduto. Tutti si stringono intorno a Niko, mentre papà Renato è molto scosso. Il ragazzo ha un confronto con Angela, chiamata ad aiutarlo a capire cosa lui voglia davvero. Rossella è in procinto di affrontare il concorso per la specializzazione. Silvia ormai conduce all’insaputa di tutti una vera e propria doppia vita, divisa tra Michele e Giancarlo.

Jimmy è sempre più invaghito di Cristina, tanto da non accorgersi che i suoi sentimenti non sono poi così tanto ricambiati. Alice sta per tornare a Londra e così Fabrizio decide di preparare una bella sorpresa per lei e Marina.

Ignorando completamente i consigli del padre, Filippo prende un’iniziativa alquanto sorprendente che riguarda Viviana.