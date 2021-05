Un Posto al Sole, anticipazioni: faccia a faccia tra Pietro Abbate e Franco

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 17 al 21 maggio. Angela e Bianca non sono più in pericolo ma arriva un’altra intimidazione a Franco.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 17 al 21 maggio. Angela e Bianca non sono più in pericolo, ma a Franco arriva una nuova intimidazione da parte di Abbate.

Alla fine tra i due ci sarà un faccia a faccia. Anche Roberto riesce a trovare un accordo con Pietro, anche se non si fida ancora. Raffaele cerca di sistemare le cose con Renato, dopo che lui lo ha ferito involontariamente.

Un Posto al Sole: vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Michele si accinge a prepararsi per il nuovo corso online di giornalismo. Giancarlo continua a rivolgere a Silvia delle affettuose attenzioni. Raffaele, dopo aver ferito (pur senza volerlo) Renato, ora vuole cercare di recuperare la situazione. Angela e Bianca fortunatamente non sono più in pericolo, ma a Franco arriva una nuova intimidazione da parte di Biagio Starace.

Aspro faccia faccia in arrivo tra Abbate e Franco. La delusione subita da Michele si ripercuote su tutta la famiglia, mentre una Silvia sempre più provata aiuta se stessa dedicandosi a un’antica passione. Roberto Ferri cerca ancora di scavare nel passato di Pietro per capire il suo reale scopo.

Alberto spinge affinché Samuel Piccirillo lasci il seminterrato e intanto sempre Samuel inizia a rendersi conto con preoccupazione che Giancarlo suscita un certo interesse in Silvia. Ferri arriva a capire che Pietro si fermerà solo quando lo avrà totalmente distrutto; proprio Abbate si mette intanto in contatto con un nemico storico di Roberto.

Samuel sta per lasciare il Palazzo e intanto si gioca il tutto per tutto per conquistare Speranza. Nel mentre Vittorio, non senza difficoltà, cerca di stare lontano dalla nipote di Mariella. Filippo tenta di fare da mediatore affinché papà Roberto si accordi una volta per tutte per la vendita dei terreni, intanto però Pietro trova un nuovo modo per ottenere vendetta.

Alla fine Roberto e Pietro giungono a un accordo, ma Ferri ancora non si fida. Niko, instradato da Raffaele, decide qualcosa che potrebbe ripercuotersi sul suo futuro. Vittorio è ormai succube di Speranza, ma cerca come può di arginare la situazione.

