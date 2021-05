Un Posto al Sole, anticipazioni: Angela e Bianca in pericolo?

Un Posto al Sole, anticipazioni. Le indagini di Franco danno i loro frutti ma hanno un prezzo: Pietro Abbate minaccia la sua famiglia.

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. Negli ultimi tempi una particolare trama sta tenendo banco in maniera particolare. Stiamo parlando, ovviamente, di quella degli incidenti ai Cantieri.

Nata come un mistero si problematico, ma di poco conto, si è dimostrato invece un piano machiavellico di una nuovo personaggio: Pietro Abbate, che ha dei conti in sospeso con Roberto Ferri.

Un Posto al Sole: il coinvolgimento di Franco.

Preoccupato per la situazione, Roberto ha chiesto aiuto a Franco, aiutato poco prima con una questione di famiglia. Boschi ha preso sempre più a cuore la situazione, conoscendo i vari operai e addetti ai lavori.

Le sue indagini hanno dato dei frutti, ma hanno anche portato delle conseguenze. Pietro Abbate, la mente dietro i sabotaggi, sta discutendo con Biagio Starace, suo collaboratore criminale.

I due vengono alle mani e Pietro va a sbattere contro una lampada che si rompe e fa saltare fuori una “cimice” che qualcuno gli ha piazzato in casa per spiarlo. Sbigottito, Abbate fa due più due e capisce che non può essere stato che Franco a mettere quelle microspie.

Insieme a Biagio, dunque, prepara un contrattacco. Franco, intanto, continua ad ascoltare le intercettazioni. A un certo punto, però, gli si gela il sangue: la microspia ora è addosso a Starace, e l’uomo sta parlando per strada con Angela e Bianca.

E’ chiaro il messaggio o, meglio, la minaccia. Come evolverà la situazione?

