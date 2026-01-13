Un Posto al Sole, anticipazioni al 23 gennaio: Raffaele è preoccupato

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 19 al 23 gennaio. Raffaele è preoccupato dalla lontananza tra lui e Ornella, che sia tutto perduto?

Raffaele comincia a temere che il distacco tra lui e Ornella stia diventando impossibile da colmare. Roberto e Marina pianificano le strategie future per i Cantieri.

Vinicio, messo alle strette dalle circostanze, rientra a Napoli insieme a Elena, che sorprende la madre con una decisione inattesa, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Durante un passaggio sotto la pioggia, Alberto entra in contatto con Anna, una ragazza misteriosa che frequenta il centro di Gianluca. Nel frattempo, il giovane scopre con irritazione che il padre ha chiesto notizie su di lui al suo tutor.

Chiara si dimostra meno collaborativa del previsto nei confronti di Roberto e Marina, mentre il destino dei Cantieri sembra dipendere da Vinicio, chiamato a far prevalere la propria volontà su quella del fratello.

Giulia e Luca si preparano a partire per la Sicilia e Raffaele appare sempre più affranto per la distanza, emotiva oltre che geografica, che lo separa da Ornella, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Il crescente successo di Nunzio sui social mette a disagio Rossella, mentre Samuel tenta goffamente di riconquistare il ruolo di volto social del Vulcano.

È tempo di scegliere il nuovo amministratore delegato dei Cantieri e il nome proposto lascerà tutti senza parole, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

La convivenza a casa di Rosa si fa sempre più difficile e per Clara e la sua famiglia arriva il momento di una scelta decisiva. Samuel sfrutta ogni mezzo per superare Nunzio agli occhi di Micaela, mentre Rossella soffre per la popolarità del fidanzato.

Dopo aver raggiunto un accordo sulla nomina del nuovo AD, Roberto e Marina si preparano ad accogliere con curiosità e aspettative una cliente americana tanto affascinante quanto enigmatica.

Rosa, desiderosa di aiutare Clara a trovare una sistemazione per la famiglia, si chiede se Damiano stia fingendo di non capire quale sia la soluzione migliore per tutti, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Eduardo è impaziente di racimolare denaro, mentre Guido, accorgendosi della depressione post traumatica di Cotugno, invita Mariella a riflettere meglio su Bice.

Roberto e Marina sono pronti a rilanciare i Cantieri e l’occasione potrebbe arrivare con l’atteso ingresso in scena della misteriosa cliente americana, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Eduardo, pressando Stella, vuole partecipare a un colpo per guadagnare velocemente, ma dovrà fare i conti con la prudenza e l’autorità dello zio Rino.

Intanto, Guido e Mariella si trovano sempre più coinvolti, loro malgrado, nella questione dei soldi in sospeso tra Bice e Cotugno.

