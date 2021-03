“Un fantastico via vai” su Rai Movie. I film in tv mercoledì 24 marzo

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv mercoledì 24 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma.

- Advertisement -

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv mercoledì 24 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Mia e il leone bianco – 21:25 Rai 1 Inheritance – Eredità – 21:15 Sky Cinema Gangster Squad – 21:00 Iris Barry Seal – Una storia americana – 21:20 Italia 1 Snowpiercer – 21:20 Rai 4 The Visit – 21:15 Premium Cinema 2 Un fantastico via vai – 21:10 Rai Movie Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Un fantastico via vai

Un fantastico via vai Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 95′

95′ Regista: Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni Cast: Leonardo Pieraccioni, Marco Marzocca, Marianna Di Martino, Chiara Mastalli, Giuseppe Maggio, David Sef, Alice Bellagamba, Massimo Ceccherini, Giorgio Panariello, Serena Autieri, Maurizio Battista TRAMA Un fantastico via vai è un film del 2013 diretto da Leonardo Pieraccioni. Oltre a Pieraccioni, del cast fanno parte anche Serena Autieri, Maurizio Battista, Marco Marzocca, Massimo Ceccherini, Giuseppe Maggio e Giorgio Panariello. Il primo trailer viene diffuso il 6 novembre 2013 sul canale ufficiale You Tube della 01 Distribution. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 12 dicembre 2013. Il film ha incassato €8.825.800, e si è posizionato al 5º posto nella classifica dei migliori incassi del 2013. Arnaldo, Anita e le due gemelle Martina e Federica: ecco la tranquilla e normalissima famiglia medio borghese dei Nardi. Quando un giorno però l’innocente Arnaldo viene buttato fuori di casa dalla moglie, che si è convinta che il marito abbia un amante, l’uomo coglie l’occasione per reinventare la sua vita, ormai diventata noiosa e monotona. Si ritrova così a prendere condividere un appartamento con degli studenti universitari, che lo riporteranno ad avere voglia di avere ancora vent’anni… The Colony – 21:15 Cielo Mistero a Crooked House – 21:10 Paramount Channel