Un brutto Napoli senza ritmo ed idee per 80 minuti. Pareggio in extremis con Insigne contro il Torino

Deludente prestazione degli azzurri che vanno in svantaggio per un gol di Izzo. Manovra involuta e senza idee. Insigne evita la terza sconfitta consecutiva

Dopo le due sconfitte nelle trasferte di Roma e Milano il Calcio Napoli cerca di ripartire al Maradona contro il Torino in crisi di risultati e di gioco.

La sentenza del CONI ha ridato morale e speranze ai giocatori di Gattuso ma soprattutto ha ridato un punto in classifica e la possibilità di giocare contro la Juventus.

Gattuso sceglie Hysaj a sinistra e Maksimovic al fianco di Manolas. Demme con Bakajoko a centrocampo.

Formazioni:

Napoli (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna

Torino (5-3-1-1) Sirigu; Singo, Izzo, Buongiorno, Bremer, Rodriguez; Lukic, Rincon, Linetty; Verdi; Belotti

Cronaca:

Primi dieci minuti di “studio” con un Calcio Napoli che ha un maggior possesso palla senza trovare, però, sbocchi offensivi. Solo una punizione di Insigne dal limite potrebbe creare problemi ma la palla finisce sulla barriera.

Al 13’ ripartenza Torino con Maksimovic che si fa superare da Verdi. Il tiro viene parato da Meret.

19’ Petagna serve Insigne che tenta un tiro di prima intenzione. La palla finisce alta.

Belotti al 22’ tenta un tiro da lontanissimo. Bel tiro che finisce però a lato.

Altro infortunio per il Calcio Napoli al 28’: esce Demme per un colpo all’osso sacro al suo posto Elmas.

Angolo per il Toro al 32’ la palla spizzata da Belotti non trova compagni pronti a colpire la palla in rete.

Poco Napoli nella prima mezz’ora: azioni lente che non trovano sbocchi in attacco.

Ci prova Hysaj da fuori area al 36’ ma il tiro è altissimo.

La migliore occasione per il Calcio Napoli al 40’ dopo una buona azione manovrata che porta al tiro Zielinsky. Fuori di poco.

Ancora Zielinsky dal limite al 42’. Tiro centrale per Sirigu.

Solo un tiro in porta per gli azzurri nei primi 45’ minuti. Piuttosto deludente la squadra di Gattuso che non riesce a trovare spazi. Politano non riesce mai a saltare l’uomo e Petagna non è mai servito a dovere. Manovra che cerca solo le vie centrali senza liberare sulle fasce uomini per eventuali cross.

Punizione di Insigne al 52’. Il tiro viene parato da Sirigu che non si fa sorprendere.

Vantaggio del Torino con Izzo al 56’

Da azione d’angolo Izzo colpisce sporco. Il tiro rimbalza a terra e con una traiettoria assurda supera Meret.

Troppo lenta l’azione del Calcio Napoli che perde sempre un tempo di gioco: quel tempo di gioco che sarebbe necessario per sorprendere avversari schierati con attenzione in difesa.

Ancora Zielinsky al 60’ dal limite. Tiro ancora fuori.

Entra Lozano al 61’ al posto di Politano.

Triplo cambio nel Napoli al 70’: escono Hysaj, Bakayoko e Petagna, entrano Mario Rui, Fabian Ruiz e Llorente.

Grande occasione per Zielinsky al 78’: colpo di testa debolissimo che finisce tra le braccia di Sirigu.

All’84’ doppia occasione sia per il Torino con Belotti che per il Calcio Napoli con Lozano. In entrambi i casi i portieri parano.

Il pareggio di Insigne al 92’

Da Zielinsky a volo per Insigne che di prima a giro realizza un gol bellissimo.

L a partita termina sull’1-1.

Un Calcio Napoli deludente per oltre 80 minuti riesce ad acciuffare in extremis il pareggio contro un Torino attento ma facilitato da una manovra come al solito lenta e prevedibile.

Solo negli ultimo dieci minuti si è vista un po’ di velocità con palloni che arrivavano in area con grande facilità. Perchè il Calcio Napoli non alza il ritmo del gioco è una domanda che non riesce a trovare risposta e sta facendo perdere punti preziosi.

Ancora una volta non si possono chiamare in causa le assenze se il gioco è lento, prevedibile, senza nessuna idea che possa aprire le difese avversarie.

Un solo punto in tre partite: un fine 2020 davvero deludente mentre Milan ed Inter, ormai, sono lontanissime. La corsa al quarto posto è una chimera se il Calcio Napoli continuerà a non velocizzare ed a mettere in campo la tecnica dei propri calciatori così come ha fatto nella bellissima azione del gol del pareggio.

Gattuso ha molto da lavorare se è questa la mentalità e soprattutto il ritmo in campo.