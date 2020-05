Regione Campania, approvati i bonus per le partite iva. Scarica l’elenco

Regione Campania: Approvati il quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo elenco di domande per cui è stata disposta la liquidazione del bonus a partite iva (liberi professionisti). Scarica l’elenco in pdf

Dall’elenco in fondo all’articolo è possibile ricercare la presenza di ciascuna domanda attraverso il codice identificativo.

Sono giunte numerose richieste di chiarimento in merito alla tempistica con la quale si procederà al pagamento del Bonus.

L’assegnazione delle risorse tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande che è salvaguardato indipendentemente dai tempi “tecnici” per il completamento delle attività necessarie alla materiale erogazione del BONUS.

Si fa presente in proposito che alle ore 10,00 del 7 maggio 2020 sono pervenute n. 60.910 domande identificate, come da ricevuta in possesso di ogni richiedente, con data e ora di arrivo e con il “codice ricevuta” progressivo che NON è riconducibile al numero delle domante effettivamente pervenute.

Si sta procedendo alla formazione degli elenchi dei destinatari, man mano che risulta verificata la corretta presentazione della domanda e l’iscrizione alle Casse previdenziali o Gestione separata INPS, sulla base delle autodichiariazioni prodotte dai richiedenti, secondo quanto stabilito all’art. 8 dell’avviso.

Gli elenchi saranno formati tenendo conto della tempistica con la quale le Casse/INPS forniranno i dati per verificare l’iscrizione.

Per le domande trasmesse prive di firma digitale, il processo di istruttoria utile all’erogazione del contributo potrà avere tempi più lunghi rispetto alle domande firmate digitalmente in quanto sarà necessario effettuare i dovuti controlli sull’identità del dichiarante.

Saranno in ogni caso salvaguardate le risorse per le posizioni di coloro i quali si trovano in un ordine cronologico antecedente.

Si prega pertanto di non inviare richieste individuali con la richiesta della tempistica di pagamento per evitare di distogliere energie preziose dalle attività necessarie alla formazione degli elenchi e il pagamento.

VERIFICA E SCARICA L’ELENCO DEI BENEFICIARI APPROVATI ⇓

Bonus professionisti – Primo elenco beneficiari

Bonus professionisti – Secondo elenco beneficiari

Bonus professionisti – Terzo elenco beneficiari

Bonus professionisti – Quarto elenco beneficiari

Bonus professionisti – Quinto elenco beneficiari

Bonus professionisti – Sesto elenco beneficiari

Bonus professionisti – Settimo elenco beneficiari

Bonus professionisti – Ottavo elenco beneficiari