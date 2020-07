Musicultura 2020: sul podio ben 3 artisti partenopei

Musicultura 2020. Tra gli 8 vincitori del Festival della canzone popolare e d’autore, ci sono ben 3 artisti partenopei.

Il prestigioso Comitato di Garanzia di Musicultura ha decretato la rosa finale degli otto vincitori del Festival della canzone popolare e d’autore 2020.

Claudio Baglioni, Brunori Sas, Vasco Rossi, Sandro Veronesi, Francesca Archibugi, Giorgia, Enzo Avitabile, Enrico Ruggeri, Alessandro Mannarino, Luca Carboni, Guido Catalano, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Frankie hi-nrg mc, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Dacia Maraini, Mariella Nava, Gino Paoli, Ron, Andrea Purgatori, Alessandro Carrera, Ennio Cavalli, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Willie Peyote hanno espresso le loro votazioni e incoronato gli otto vincitori di Musicultura 2020.

Sul podio ben tre artisti partenopei:

Blindur di Cardito, con la canzone Invisibile agli occhi: un’orchestrazione ispirata, una chitarra nevrile, una voce che si fa anima. Un brano che racconta un malessere esistenziale ed insieme apre uno spiraglio di luce.

Hanami di Napoli con Contro volontà: una voce struggente ed affilata, una storia di amore e di rivalsa, un connubio felicemente calibrato tra fraseggio melodico e modulazione armonica.

La Zero di Napoli con Mea culpa: un equilibrio suggestivo tra sonorità di avanguardia e profumi di villanella dà nuova attualità ad una domanda antica: si può morire di amore?

Non solo gli artisti napoletani, ecco tutti gli altri vincitori.

Ecco i nomi e le canzoni degli altri cinque vincitori di Musicultura : Fabio Curto (Acri, CS/Bologna), Domenica – H.E.R. (Foggia/Roma), Il mondo non cambia mai – I Miei Migliori Complimenti (Milano), Inter–Cagliari – Miele (Caltanisetta/Milano), Il senso di colpa – Senna (Ostia, RM), Italifornia.

Tra questi, le cantautrici H.E.R. e Miele si sono guadagnate di diritto un posto tra i vincitori grazie al voto popolare espresso su Facebook. Otto proposte che rappresentano un viaggio tra le nuove e diverse realtà musicali italiane, dove tutti gli artisti sono autori dei brani che interpretano.

Selezionati per mesi da Musicultura, su settecentosessantuno iscritti hanno superato in cinquantatré la prima selezione e in sedici il test di audizioni live entrando nella rosa dei finalisti, per ritrovarsi ora in otto vincitori.

Musicultura dal 1990 favorisce il ricambio generazionale e gli slanci creativi più autentici della canzone italiana, nel segno della qualità, della trasparenza, senza sbarramenti di genere.

“Stilisticamente parlando queste otto canzoni dimostrano che le belle idee non mancano e possono essere piacevolmente diverse tra di loro” ha dichiarato il direttore artistico Ezio Nannipieri.

“Ma la vera forza di questi brani è nella vita che vi scorre dentro, si percepisce che chi li ha scritti e li canta non si serve della canzone, ma è al suo sincero servizio, ne ama e ne rispetta le piccole magie”.

Rai Radio1 diretta da Simona Sala, la radio ufficiale di Musicultura, che da febbraio racconta in maniera continuativa il Festival e i suoi protagonisti, nelle prossime due settimane presenterà le canzoni vincitrici su Radio1 Music Club con John Vignola (in onda dal lunedì al venerdì con inizio alle 15).

Dal 3 agosto il testimone passerà a Duccio Pasqua e Marcella Sullo nel programma Un giorno da gambero (in onda dal lunedì al venerdì con inizio alle13,30) dove approfondiranno la conoscenza degli otto vincitori in gara e dei loro progetti artistici.

Anche Rai Isoradio, il Canale h24 di Pubblica Utilità della Rai diretto da Danilo Scarrone, dopo avere dato spazio ai brani finalisti del concorso, concentrerà l’attenzione sulle canzoni vincitrici di Musicultura 2020 nella seconda metà del mese di agosto.

Enrico Ruggeri condurrà le serate finali della XXXI edizione di Musicultura il 28 e 29 agosto all’ Arena Sferisterio di Macerata, in onda su Rai Radio 1, dove i vincitori condivideranno il palco con personalità di spicco della musica italiana ed internazionale.

Tra gli ospiti già annunciati: Asaf Avidan, Tosca, Francesco Bianconi, Salvador Sobral, BandaKadabra, Antonio Rezza, Walter Veltroni. Il pubblico delle serate decreterà tra gli otto il vincitore assoluto di Musicultura 2020 al quale andrà i 20 mila euro del premio finale.

Altri importanti riconoscimenti verranno assegnati ai giovani artisti per un valore di 23 mila euro. I biglietti per assistere, nel rispetto delle prescrizioni vigenti a contenimento di Covid-19, alle serate di spettacolo di Musicultura 2020 sono in vendita sul circuito Vivaticket.