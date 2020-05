Fase 2 Campania, De Luca in diretta: “Mascherina obbligatoria”. Tutte le novità

Fase 2 Campania, De Luca: “Mascherina obbligatoria o sanzioni, possibile ripresa degli allenamenti del Calcio Napoli, jogging in aree dedicate, contributi e bonus in arrivo. Controlli severi alle stazioni per l’esodo del 4 maggio.

Oggi il Presidente della Regione Campania Vincenzo in diretta video su Facebook, fa il punto della situazione sui contagi, la Fase 2 Campania e sulle iniziative in campo a partire da lunedì 4 maggio: “Voglio insistere su una cosa: dobbiamo essere rigorosi sull’obbligo di indossare mascherine fuori casa e se è possibile rispettare il distanziamento sociale. E’ indispensabile – ha precisato più volte – e noi saremo rigorosissimi con un’ altra ordinanza: c’è obbligo di indossare mascherina altrimenti ci sono le sanzioni“.

“Chi non la indossa – continua – è una bestia, perchè non ha rispetto per gli anziani, per i bambini e per un lavoro immane che abbiamo fatto come Regione per mettere in condizione tutti di avere la mascherina“.

Per le attività motorie all’aperto è consentita la passeggiata, veloce ma con le mascherine negli orari stabiliti dall’ordinanza. In futuro saranno individuare aree dedicate, parchi urbani o isole pedonali, per consentire anche la corsa senza mascherina.

Poi ha esordito ironicamente: “Se vediamo nelle pubblicità belle ragazze toniche che corrono con i vestiti aderenti, bè sono cose che ti riconciliano con la natura! Ma ho visto vecchi cinghialoni della mia età che correvano senza mascherine, con la tuta alla caviglia, una seconda alla zuava, i pantaloncini sopra, che facevano footing in mezzo alle famiglie con i bambini. Andrebbero arrestati a vista!

“Ogni 14 giorni faremo la verifica della situazione per capire se ci sono state conseguenze in merito alle riaperture e alle maggiori possibilità di mobilità. Se riemerge il contagio dobbiamo intervenire subito. Non bisogna abbassare la guardia. Un ristoratore venuto dal Nord, un informatore scientifico e una biologa che veniva da Crema: in Campania abbiamo iniziato così. In Italia abbiamo centinaia di migliaia di asintomatici al Covid-19. Dobbiamo vivere di angoscia? No. Ma sapere che un problema c’è. Dobbiamo vivere anche la vita pubblica con questo stato d’animo, con la preoccupazione che chi mi sta vicino può essere un possibile portatore di contagio, e avere quindi tutta l’attenzione necessaria per parare il pericolo. Se avremo comportamenti responsabili e prudenti potremo affrontare la seconda fase anche con una leggerezza d’animo e una qualche serenità, se avremo comportamenti irresponsabili allora dobbiamo preoccuparci”.

La Fase 2 Campania è già iniziata

“La Fase 2 per la Campania è già iniziata, abbiamo detto e abbiamo fatto. Le polemiche fatte sul governo per noi non valgono, abbiamo messo in campo quasi 1 miliardo di euro: (PIANO SOCIO ECONOMICO) bonus di duemila euro alle microimprese, sostegno all’affitto delle abitazioni, aiuti alle famiglie, pensioni al minimo portate a mille euro.

I pagamenti sono cominciati ieri per le prime 2.500 imprese. Da lunedì altri diecimila pagamenti al giorno. Sfido a trovare un’altra istituzione che ha fatto altrettanto. Ci siamo mossi con la logica del ‘pochi, maledetti e subito’. Meglio dare subito che promettere”.

Ripresa degli allenamenti della SSC Napoli

“Ho ricevuto una proposta da parte del Presidente del Calcio Napoli che prevede allenamenti distanziati, turni negli spogliatoi e attività su tre campi di calcio a Castelvolturno. Trasporti su mezzi individuali e tamponi su tutti i calciatori e i dipendenti della società ogni settimana. Ho girato il documento agli organi sanitari per l’autorizzazione. Ma credo che si possa procedere e concedere la preparazione della squadra nel caso in cui il campionato dovesse riprendere”.

Esodo 4 maggio: controlli severi in stazioni e ai caselli

“Ho chiesto ai sindaci campani una maggiore attenzione agli arrivi nei luoghi di residenza di cittadini provenienti da fuori regione e segnalarli tempestivamente alle Asl competenti sul territorio. Obbligo di quarantena e tampone”.

Trasporti pubblici

“E’ difficile garantire il distanziamento sui mezzi pubblici. Ecco che in questo ribadisco l’utilizzo della mascherina, anche tre se necessario. Ci saranno più corse al giorno e ho scaglionato con orario in ordine alfabetico per l’arrivo negli uffici pubblici”.

“Nei prossimi giorni ci saranno altre riunioni sull’avvio di altre attività che cercheremo di organizzare in massima sicurezza. Ribadisco ancora l’utilizzo della mascherina nel rispetto di tutti. Aiutateci a tenere la situazione sotto controllo”.

