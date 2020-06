Coronavirus in Campania, i dati del 19 giugno: zero contagi e nessun decesso

Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 19 giugno dell’unità di Crisi regionale riporta zero contagi e zero decessi su 1.918 tamponi effettuati.

L’Unita’ di Crisi della regione Campania ha reso noto che non si registrano casi di nuovi positivi negli ultimi 1.918 tamponi effettuati. In totale i positivi sono 4.615 su 263.560 tamponi. Non ci sono nuovi deceduti che in totale restano 431. Nessun guarito mentre il totale e’ di 4.059, di cui 4.052 totalmente guariti e 7 clinicamente guariti.

Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.