Coronavirus in Campania: da giugno i casi sono raddoppiati

Comincia a preoccupare la situazione dei casi di contagio da Coronavirus in Campania, con i focolai che aumentano e i positivi raddoppiati da giugno.

Per la prima volta sono in netta crescita, dalla fine del lockdown, i casi di contagio da Coronavirus in Campania: Come riporta un articolo del ‘Mattino’, infatti, si passa infatti dai 115 casi registrati nel mese di giugno a quota 236 di ieri, 27 luglio. Più che raddoppiati nell’arco di 30 giorni i nuovi casi dunque, compresi i 14 registrati ieri, che fanno lievitare il numero degli attualmente positivi a 365, quasi il triplo dei 125 del 20 giugno. Alcuni (ancora pochi) anche in condizioni critiche come avviene al Cotugno e al Covid center di Scafati (dove le unità di sub intensiva sono sature) mentre ad Avellino ha riaperto la rianimazione chiusa da settimane con un primo nuovo caso grave.

Siamo ancora molto lontani dall’occupazione del 75% dei posti di rianimazione attivi che farebbe scattare il passaggio dalla attuale Fase A (a bassa incidenza epidemica) alla B, di recrudescenza, temuta per l’autunno ma intanto c’è da registrare il superamento del valore 1 dell’indice di infettività del virus in Campania (che misura la capacità del Covid di diffondersi, raddoppiando i casi, nell’arco di 7 giorni).

E continuano a crescere, in numero e dimensione, i focolai: dopo quelli di comunità, a prevalente componente straniera, (Mondragone, Scampia e ora Villa Literno) ne emergono altri, meno omogenei e più difficili da circoscrivere. “Cluster legati agli spostamenti turistici e ai comportamenti sociali tipici del periodo estivo – avverte Rodolfo Conenna, direttore sanitario dell’azienda dei Colli (Cotugno, Cto, Monaldi) – collegati alle numerose occasioni di incontro di questo periodo di intensa socialità sebbene vissuta all’aria aperta”.

I focolai di Capri, Pisciotta e il Cilento dunque, sono specchio e conseguenza degli intensi spostamenti per le vacanze e delle occasioni conviviali degli adulti e di divertimento notturno della movida giovanile.