Cronaca di Napoli: operazione Alto Impatto al Vomero. 13enne trovato in possesso di un coltello, mentre sono state identificate 529 persone (di cui 98 con precedenti di polizia).

Nei giorni scorsi nel quartiere Vomero si è svolta un’operazione di Alto Impatto nelle zone di piazza Immacolata, piazza Vanvitelli, via Aniello Falcone, via Scarlatti, via Luca Giordano (area pedonale), piazza Leonardo e piazzale San Martino.

L’attività, coordinata dal Commissariato Vomero con il supporto degli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine Piemonte, Liguria, Sardegna e Campania, ha permesso di identificare 529 persone di cui 98 con precedenti di polizia.

Sono stati controllati 269 veicoli di cui 48 motoveicoli; sono state contestate 11 violazioni al Codice della Strada: due per veicoli sprovvisti di copertura assicurativa che sono stati sequestrati amministrativamente; due contestazioni per mancata revisione periodica; una per patente scaduta e 3 violazioni per mancata revisione.

In piazzale San Martino, dove particolarmente intensi sono i controlli ai gruppi di giovani presenti, un minore, in compagnia di altri due coetanei, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di oltre 7 cm; l’arma è stata sequestrata ed i tre giovani sono stati affidati ai genitori.

Inoltre, in via Sergio Abate, sono stati sorpresi due parcheggiatori abusivi sanzionati ai sensi dell’art. 7 co. 15 bis del Codice della Strada. Infine, sono state controllate 12 persone sottoposte a misure di prevenzione e sicurezza.