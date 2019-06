Vomero: Arrestato scippatore in fuga in piazza Vanvitelli

Vomero: I poliziotti hanno arrestato il 43enne in piazza Vanvitelli che aveva appena perpetrato lo scippo di un borsello ad una donna in piazza Fuga.

Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Falchi della Squadra Mobile, hanno arrestato Luciano Agnino, 43enne napoletano, per i reati di furto aggravato e ricettazione.

I poliziotti, in servizio di controllo del territorio per la prevenzione dei reati predatori nei quartieri che durante il weekend sono punto di ritrovo per le grandi masse, alle ore 19.00 circa hanno arrestato il 43enne in piazza Vanvitelli che aveva appena perpetrato lo scippo di un borsello ad una donna in piazza Fuga, cercando poi di dileguarsi per le strade limitrofe a bordo di una vespa azzurrina.

L’uomo è stato prontamente riconosciuto dagli agenti e bloccato; dal controllo sono stati rinvenuti nella tasca dei pantaloni la somma di 70 euro ed un telefonino Samsung S4, segnalati come provento all’atto dello scippo.

Una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico giunta in ausilio ai colleghi, ha recuperato poi in via Morghen il borsello contenente i restanti effetti personali della malcapitata.

Da ulteriori accertamenti effettuati presso gli Uffici di Polizia, gli agenti hanno constatato che anche il motociclo utilizzato per effettuare l’azione criminosa era stato rubato, pertanto i poliziotti hanno contattato la proprietaria, che non si era ancora accorta del furto del motociclo.

Entrambe le malcapitate sono rientrate in possesso dei propri averi.

L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito per direttissima.