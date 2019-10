Trenitalia, stop ai treni il 10 e l’11 ottobre in Campania

L’agitazione sindacale proclamata dal personale di Trenitalia potrebbe comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio dello sciopero o dopo la sua conclusione.

Circoleranno regolarmente i treni a lunga percorrenza in occasione dello sciopero del personale di Rete Ferroviaria Italiana addetto alla circolazione dell’Area di Napoli proclamato dalle segreterie regionali della Campania dei sindacati FILT, FIT, UILT, UGL e ORSA dalle 21.00 di giovedì 10 alle 21.00 di venerdì 11 ottobre 2019.

Le fasce di garanzia

Per i treni regionali, in Campania e nelle regioni limitrofe, assicurata la regolarità dei collegamenti pendolari con possibili leggere modifiche per le corse al di fuori delle fasce di garanzia (06.00/09.00 – 18.00/21.00).

L’agitazione sindacale potrebbe comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio dello sciopero o dopo la sua conclusione. Informazioni nelle stazioni e attraverso i canali informativi on line e new media del Gruppo FS Italiane.