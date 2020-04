Cronaca di Napoli: un operaio di 55 anni è morto cadendo da un’impalcatura mentre eseguiva lavori di ristrutturazione all’esterno di un’abitazione nel quartiere Pianura. Indaga la Polizia.

Tragedia nel quartiere napoletano di Pianura, dove stamattina un uomo di 55 anni è morto dopo essere precipitato da un’impalcatura mentre eseguiva alcuni lavori di ristrutturazione all’esterno di un’abitazione.

Come riportato da “Il Mattino”, sono in corso le indagini della Polizia per accertare la dinamica dell’incidente costato la vita all’uomo.