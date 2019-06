Torre Del Greco: Camorra negli appalti pubblici. Sette arresti. Video

Torre Del Greco: Le indagini dei carabinieri hanno dimostrato gli interessi della criminalità negli appalti banditi dal comune torrese e le richieste estorsive alle imprese impegnate nei lavori pubblici.

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 7 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso esterno in associazione mafiosa e concorso in estorsione con l’aggravante del metodo e delle finalità mafiose.

Contestualmente è stato eseguito nei confronti di uno degli arrestati un decreto di sequestro preventivo di beni mobili, immobili e quote societarie per un valore di 3 milioni di euro.