Cronaca di Napoli: in attuazione delle norme contenute nel Decreto sicurezza, la Finanza ha sequestrato 10 auto con targhe straniere (utilizzate per risparmiare su bollo e assicurazione).

Il gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha sequestrato 10 veicoli in attuazione delle nuove disposizioni contenute nel Decreto Sicurezza sulle automobili con targhe straniere. Le nuove norme previste dal codice della strada, vietando ai residenti in Italia da oltre 60 giorni di circolare con un veicolo immatricolato all’estero, hanno lo scopo di contrastare il fenomeno della cosiddetta “esterovestizione” delle automobili.

Tale escamotage è utilizzato per risparmiare sui costi del bollo auto (e, soprattutto sul superbollo) e dell’assicurazione, oltre che per eludere la revisione e rendersi quasi irreperibili in caso di notifiche di multe.

La GDF, nel corso di controlli a tappeto eseguiti lungo le strade ad alta densità di circolazione, nei Comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Trecase e Poggiomarino, hanno elevato multe che vanno da 712 euro fino ad un massimo di 2.848 euro, accompagnate dal fermo amministrativo del mezzo, concedendo 180 giorni al trasgressore per mettersi in regola, pena la confisca del veicolo stesso.

In alternativa alla regolarizzazione dell’automobile con una nuova immatricolazione in Italia, rimane esclusivamente la possibilità di portare la vettura nel Paese in cui è registrata con un foglio di via provvisorio. La maggior parte delle autovetture ritirate dalla circolazione riportavano targhe bulgare e, nel corso dei controlli, sono state anche sequestrate decine di dosi di sostanze stupefacenti in possesso dei soggetti alla guida.