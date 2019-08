Torre Annunziata: Carabinieri al lavoro per far luce sugli spari della scorsa notte (che hanno ferito una 24enne in scooter col fidanzato, noto alle Forze dell’Ordine).

Notte di terrore a Torre Annunziata, dove una ragazza di 24 anni (incensurata) è stata ferita alla gamba a colpi di pistola mentre era in sella ad uno scooter con il suo fidanzato di 26 anni (quest’ultimo è invece noto alle Forze dell’Ordine). Gli spari sono avvenuti verso le 4 in via Settetermini.

Come riportato da “Napolitoday”, la coppia erano a bordo di un motoveicolo quando sono stati affiancati da due persone, anche loro a bordo di una moto. Sono stati esplosi contro di loro tre colpi d’arma da fuoco: uno di questi ha colpito la ragazza alla gamba destra.

La 24enne è stata portata all’ospedale di Boscotrecase, ma le sue condizioni non destano preoccupazione e potrebbe essere già dimessa nella giornata di oggi. I Carabinieri indagano sull’accaduto, dopo aver trovato sul posto tre bossoli e una ogiva.