Torre Annunziata: Fuoco pirotecnico “modificato” detenuto illegalmente in casa

Torre Annunziata: Scoperti 28 kg. di fuoco pirotecnico “modificato” detenuto illegalmente in casa. I carabinieri denunciano un 51enne.

I Carabinieri della Stazione di Torre Annunziata insieme a colleghi del Reggimento Campania nel corso di un servizio di controllo del territorio all’interno del rione dei Poverelli hanno denunciato un 51enne del luogo già noto alle FFOO trovato in possesso nel corso di perquisizione nella sua casa e in un magazzino pertinenza dell’abitazione di materiale pirotecnico modificato per aumentarne il potenziale.

Si tratta di materiale esplodente fabbricato artigianalmente (complessivamente pesa 28 Kg.) e di inneschi, di tipo manuale ed elettrico.