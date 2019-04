Torre Annunziata: una bomba carta è esplosa ieri sera davanti alla saracinesca di un mini market in Corso Vittorio Emanuele. Indaga la Polizia.

Torna l’incubo racket a Torre Annunziata, dove verso le 22 di ieri sera, lunedì 22 aprile, è esplosa una bomba carta contro un mini market in Corso Vittorio Emanuele.

Come riportato da “Il Mattino”, l’ordigno è esploso all’esterno della saracinesca del negozio di alimentari Eccomi Qua, la cui titolare è legata da parentele con alcuni spacciatori della zona. Non è tuttavia da escludere che possa trattarsi di un avvertimento per chi non ha pagato il pizzo di Pasqua.

L’esplosione non ha causato danni ingenti né feriti, ma solo tanta paura tra i residenti della zona. Sul caso hanno avviato le indagini i poliziotti del commissariato di Torre Annunziata, guidati dal dirigente Claudio De Salvo, che al momento non escludono nessuna pista, nemmeno quella che porta ad un dispetto dopo qualche discussione.

Tale episodio segue quello denunciato dai titolari: pochi giorni prima, erano stati esplosi colpi di pistola contro l’esercizio commerciale.