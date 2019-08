Terzigno: paura per l’esplosione di una bomba all’esterno del portone di un palazzo in via Panoramica. Lievemente ferito un uomo che in quell’attimo transitava a bordo della sua auto.

Notte di paura a Terzigno, dove l’esplosione di una bomba all’esterno di un palazzo ha ferito lievemente un uomo che in quell’attimo transitava con la sua auto.

La deflagrazione è avvenuta in via Panoramica, dove all’esterno del portone di un edificio che sorge in strada è esploso un ordigno rudimentale. L’esplosione è stata avvertita da molti residenti, anche nella vicina città di Boscoreale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno domato senza difficoltà le fiamme dall’ordigno. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e quelli della stazione di Boscoreale.

Nel corso della notte, i militari dell’Arma hanno ascoltato tutti gli inquilini del palazzo all’esterno del quale è esplosa la bomba, la cui tipologia non è ancora stata individuata. Gli inquirenti non tralasciano nessuna ipotesi: stando a una prima ricostruzione, potrebbe essersi trattato di una vendetta maturata in ambito familiare.

Foto in evidenza: “Erreemmenews.it”