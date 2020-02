Tangenziale di Napoli, ecco il programma delle chiusure notturne

Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire attività di ispezione sul viadotto Capodichino, sono previsti da questa sera, alcuni provvedimenti di chiusura.

Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire attività di ispezione sul viadotto Capodichino, previste in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura. Dalle 22 di oggi alle 6 di sabato 15 febbraio, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Corso Malta, per chi proviene da Pozzuoli.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Doganella; dalle 22 di lunedì 17 alle 6 di martedì 18 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Doganella e Capodimonte, verso Pozzuoli. Di conseguenza, saranno chiuse le aree di servizio Doganella ovest e Scudillo ovest. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Doganella, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: viale Umberto Maddalena, via Nuova del Campo, via Domenico D’Ambra, via Arenaccia, via Nicola Nicolini, via Ponti Rossi, via Capodimonte con rientro sulla tangenziale a Capodimonte.

Dalle 22 di lunedì 17 alle 6 di martedì 18 febbraio, saranno chiusi gli svincoli di Capodichino Aeroporto, Doganella viale Maddalena e Corso Malta, in entrata verso Pozzuoli. In alternativa si consiglia di entrare a Capodimonte. Dalle 22 di mercoledì 19 alle 6 di giovedì 20 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodimonte e Corso Malta, verso Capodichino/autostrade, con contestuale chiusura dell’area di servizio Scudillo est, situata all’interno del tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Capodimonte, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: corso Amedeo di Savoia, via Santa Teresa degli Scalzi, via Broggia, piazza Cavour, via Foria, via Colonnello Lahalle con rientro sulla tangenziale a Corso Malta. Dalle 22:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 febbraio, saranno chiusi gli svincoli di Arenella e Capodimonte, in entrata in entrambe le direzioni, verso Pozzuoli e in direzione di Capodichino/autostrade. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Corso Malta o a Camaldoli.

