Cronaca di Napoli: durante un servizio antidroga nella zona delle cosiddette Case Occupate di Secondigliano, la Polizia ha sequestrato sette chili di hashish (rinvenuti su uno scooter, anch’esso sequestrato).

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio antidroga nella zona della cosiddette “Case Occupate”, hanno notato in via Cupa del Principe uno scooter che procedeva a forte velocità in direzione di via dello Scirocco.

I poliziotti hanno tentato di bloccare il conducente, che però è riuscito a fuggire abbandonando il motociclo ed una busta, all’interno della quale sono stati rinvenuti poco meno di 7 kg di hashish suddiviso in tavolette. La droga e lo scooter sono stati sequestrati.