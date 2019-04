Schiaffi e insulti ai bambini dell’asilo, sospese due maestre a Sant’Antimo

Le maestre sono accusate di maltrattamenti ai danni di alunni di una scuola di Sant’Antimo: le indagini sono scaturite dalle denunce presentate dai genitori dei piccoli che avevano notato disagio e cambiamenti di umore.

Sant’Antimo | I carabinieri di Giugliano in Campania (Na) hanno eseguito un’ordinanza di sospensione temporanea di due maestre per 12 mesi, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord. Si tratta di due insegnanti di 62 e 63 anni di S.Antimo e Giugliano in Campania accusate di maltrattamenti ai danni di alunni minori. Le indagini sono scaturite dalle denunce presentate, lo scorso mese di novembre dai genitori di alcuni bambini – alunni di una scuola per l’infanzia di S. Antimo – che, all’interno delle mura domestiche, avevano manifestato disagio e cambiamenti di umore.

Le indagini sono state condotte anche con videocamere nascoste e intercettazioni ambientali.

Le indagini, condotte mediante l’utilizzo di videocamere nascoste e intercettazioni ambientali, audizione di specialisti nonche’ l’acquisizione di disegni fatti dai bambini hanno consentito di documentare diversi episodi ai danni dei bambini nei confronti dei quali le insegnanti proferivano frasi ingiuriose, strattonandoli, percuotendoli con schiaffi e tirando loro i capelli.