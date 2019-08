Scampia, nuove leve per le piazze di spaccio del Lotto SC-3: arrestata una 31enne

La donna fermata a Scampia aveva con sé la chiave di un’auto dentro cui sono state ritrovate 30 stecche di hashish, un involucro di marijuana e 400 euro circa in contante ritenuto provento di spaccio.

Benché già nota alle forze dell’ordine, la sua presenza del Lotto SC-3 di Scampia ha incuriosito i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella che l’hanno avvicinata e poi identificata.

Non ha fatto storie al controllo la 31enne di Arzano Veronica Yesenia Gambino e ritenendo di farla franca ha consegnato spontaneamente ai carabinieri una stecchetta di hashish del peso di 1 grammo.

Malgrado il gesto apparentemente collaborativo, i militari hanno perquisito la donna e trovato nei suoi pantaloni la chiave di una vettura.

Senza fornire spiegazioni plausibili, la 31enne ha ripetutamente dichiarato che le chiavi non le appartenessero e di non avere idea di come le fossero finite nei pantaloni.

Individuato il veicolo abbinato alle chiavi i militari hanno rinvenuto e poi sequestrato 30 stecche di hashish per complessivi 110 grammi, un involucro di marijuana del peso di 1 grammo e 400 euro circa in contante ritenuto provento di spaccio.

Gambino è stata così arrestata per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e in attesa di giudizio sottoposta ai domiciliari.