Scampia: un focus de “Il Mattino” ha messo in evidenza la necessità di bonifica del campo Rom (nella cui area ci sono ancora rifiuti e degrado).

Il campo Rom di Scampia è al centro di un focus de “Il Mattino”. L’area necessita di bonifica, ma i lavori sono fermi al palo nonostante vi siano anche i fondi per tale opera. La zona di viale della Resistenza (vicino alla quale si trovano tra l’altro anche numerosi uffici, come quelli dell’VIII Municipalità e il Centro per l’Impiego) è ancora una bomba ecologica, abbandonata e con ancora le tracce degli accampamenti.

C’è inoltre ancora chi vive sotto il cavalcavia dell’asse mediano di Melito – Scampia, tra degrado e rifiuti gettati sulla strada. Stamattina, per verificare le condizioni igieniche del posto, è stato effettuato un sopralluogo dai membri dell’VIII Municipalità, della Regione Campania, dallo staff della Asl Napoli 1 e dagli uomini della polizia locale:

“E’ importante visitare questo spazio abbandonato -dichiara il vice presidente dell’VIII Municipalità, Salvatore Passaro– perchè costituisce un problema per la sicurezza pubblica. Qui vengono accatastati rifiuti di continuo e sotto gli occhi degli abitanti che ormai sono allo stremo”.

Nel corso della visita, sono stati anche sequestrati alcuni rifiuti contenuti all’interno di grandi sacchi in plastica. Numerosi documenti e certificazioni uniche, sono state recuperate dalla squadra della locale unità operativa della polizia municipale che ora provvederà a rintracciare e sanzionare i responsabili di questo sversamento.