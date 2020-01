Cronaca di Napoli: controlli antidroga a Scampia e Secondigliano hanno portato all’arresto di un 49enne e di un 62enne.

Controlli antidroga a Scampia e Secondigliano. I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Salvatore Pantaleo, 49enne del posto già noto alle ffoo.

I militari hanno notato l’uomo passeggiare in prossimità del lotto t/a e, visto l’atteggiamento sospetto, è stato fermato. Perquisito, sono state trovate all’interno del suo borsello 20 dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack, eroina e cobret. Nelle sue tasche, i militari hanno rinvenuto anche 168 euro, ritenuti provento di spaccio. Pantaleo è in carcere.

A Secondigliano, invece, i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio Michele Connola, 62enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno perquisito la sua abitazione ed hanno trovato 3 dosi di cocaina e una pianta di marijuana alta circa 70 centimetri. Trovati inoltre un bilancino, materiale vario per il confezionamento e 200 euro in contanti ritenuti provento del reato. Il 62enne è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.