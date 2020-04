Saviano, folla ai funerali: multe per due sindaci e un consigliere regionale

Sono state notificate sanzioni amministrative per violazioni alle norme anticontagio in occasione del funerale del primo cittadino di Saviano, Carmine Sommese, ai sindaci di Nola e Ottaviano.

I carabinieri della Compagnia di Nola stanno identificando i responsabili degli assembramenti presso l’ospedale di Nola e il comune di Saviano. Si tratta di una parte delle indagini della procura di Nola relative alla presenza in strada di numerose persone, 200 solo a Saviano, in occasione dei funerali del sindaco Carmine Sommese, morto a 66 anni nell’ospedale di Avellino per coronavirus.

Il sindaco, ex consigliere regionale e primario all’ospedale di Nola, era molto apprezzato e il carro funebre che ne trasportava il feretro dal capoluogo irpino alla cittadina del Napoletano ha fatto tappa anche a Baiano, dove la famiglia della moglie del medico ha una clinica, prima di raggiungere il cimitero di Saviano.

Ieri sono state gia’ notificate sanzioni amministrative per violazioni alle norme anticontagio al sindaco di Nola, a quello di Ottaviano, all’ex assessore regionale Pasquale Sommese e al vice sindaco di Saviano, Carmine Addeo, che ha accolto il feretro con la fascia tricolore, come altri sindaci, e l’ha poi fatta indossare alla moglie del medico scomparso. Oggi saranno notificate altre sanzioni.