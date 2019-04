Sant’Anastasia: Arrestato 23enne in possesso di denaro e dosi di cocaina

Sant’Anastasia: I carabinieri arrestano 23enne di Somma Vesuviana in possesso di denaro illecito e dosi di cocaina.

I Carabinieri della Stazione di Sant’Anastasia nel corso di un servizio antidroga hanno tratto in arresto in via Cimitero Luigi De simone, un 23enne di Somma vesuviana già noto alle forze dell’Ordine.

Il giovane è stato bloccato gli operanti subito dopo aver ceduto una dose di cocaina a un assuntore del posto subito identificato e segnalato al Prefetto.

Nel corso di perquisizione personale sono stati rinvenuti e sequestrati altri 1,3 grammi in dosi dello stesso tipo di stupefacente e denaro per 460 euro ritenuto provento dell’illecita attività.

L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari.