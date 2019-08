Cronaca di Napoli: è in gravi condizioni la donna travolta da un’auto in retromarcia a San Giuseppe Vesuviano.

Grave incidente stradale a San Giuseppe Vesuviano, dove una donna è in gravi condizioni dopo essere stata investita da un’auto in via Diaz, strada al confine con Ottaviano.

Come riportato da “Il Mattino”, una Fiat Seicento guidata da una ragazza ha investito la donna, che percorreva a piedi la trafficata strada. L’anziana è stata trasportata in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale di Nola, mentre sul posto sono intervenute un’auto medica e un’ambulanza del 118.

I sanitari sono riusciti a rianimare direttamente in strada la signora finita in arresto cardiaco. Poi la corsa in ospedale.

Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia municipale, l’auto avrebbe effettuato una brusca virata in via Lavinaio per poi rientrare in retromarcia e investire la signora.