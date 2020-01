Salerno, urla “Allah Akbar” e aggredisce i vigilanti al pronto soccorso

Un extracomunitario ha dato in escandescenze mentre era in attesa in codice verde presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

Episodio di violenza al pronto soccorso dell’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Protagonista un uomo, extracomunitario, che poco prima delle 8 di ieri ha dato in escandescenze mentre era in attesa in codice verde. I sanitari presenti hanno cercato di calmarlo, ma l’uomo si è diretto nel bagno urlando ‘Allah Akbar’, spaventando medici e pazienti presenti.

Il personale di vigilanza si è diretto verso il bagno ma, alla vista degli uomini in divisa, il paziente ha strappato dal muro uno specchio e, con quello, ha aggredito chi gli si presentava dinanzi. I due vigilanti, feriti al volto e alle mani, sono riusciti ad immobilizzare l’uomo grazie anche all’intervento del responsabile della ditta di vigilanza, sopraggiunto appena allertato. Giunta sul posto la Polizia, per l’uomo è stato disposto un ricovero coatto in Psichiatria mentre i due uomini della vigilanza sono stati affidati alle cure dei sanitari.