Cronaca di Napoli: controlli da parte della Polizia al rione Sanità. 155 persone identificate (di cui 50 con precedenti di polizia), multe e perquisizioni.

Lunedì pomeriggio i poliziotti del Commissariato San Carlo Arena, con il supporto degli equipaggi del Reparti Prevenzione Crimine Campania e Sicilia, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel rione Sanità che ha interessato piazza Sanità, via Vergini, via Cristallini, via Fontanelle e la zona Miracoli.

Nel corso dell’attività gli agenti hanno identificato 155 persone, di cui 50 con precedenti di polizia; hanno controllato 110 autoveicoli e 30 motoveicoli, 5 dei quali sorpresi a circolare nonostante fossero già stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Sono state elevate 9 sanzioni al Codice della Strada, 3 per guida con patente di categoria diversa, 3 per mancanza della revisione periodica del veicolo e 3 per mancanza di copertura assicurativa; sono state ritirate due carte di circolazione e una patente di guida.

Inoltre, sono state eseguite 5 perquisizioni presso le abitazioni di alcuni pregiudicati del quartiere; 18 controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari e 20 nei confronti di persone soggette alla misura della Sorveglianza Speciale.