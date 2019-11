Cronaca di Napoli: arrestati per furto aggravato due 42enni dei Quartieri Spagnoli. Avevano rubato da un appartamento anelli d’oro e 600 euro.

Oggi i Carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli, al termine di indagini coordinate dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli-settima sezione, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto in abitazione aggravato emessa dal gip di napoli nei confronti di 2 soggetti.

Sono due 42enni residenti nei Quartieri Spagnoli, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. L’indagine è scattata dopo la denuncia di furto in appartamento sporta il 14 luglio da un residente di via Santa Maria Apparente: dei malfattori gli avevano portato via anelli d’oro e 600 euro.

Il primo, tempestivo, intervento dei Carabinieri e il sopralluogo accurato, oltre ad indagini anche tecniche, hanno permesso ai militari dell’arma di individuare rapidamente i responsabili. Chieste ed ottenute dell’autorità giudiziarie le misure odierne, i Carabinieri hanno arrestato i due traducendoli in carcere.