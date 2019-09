Qualiano, armi e droga in un box: arrestato 49enne del clan Pianese

L’uomo finito in manette a Qualiano, conosciuto come “o maresciallo” è ritenuto contiguo al clan camorristico locale dei Pianese.

E’ conosciuto come ‘o maresciall’ il 49enne arrestato dai carabinieri a Qualiano, nel Napoletano, per ricettazione, detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e detenzione illegale di parti di armi da guerra. Si tratta di Gennaro Toti, ritenuto contiguo al clan locale Pianese, e’ stato sorpreso nei pressi di un box ricavato al piano terra di una palazzina del locale rione Iscp.

Gennaro Toti è finito agli arresti domiciliari

All’interno del locale, 27 grammi di hashish, una pianta di marijuana del peso di 100 grammi, un bilancino di precisione e materiale da taglio e confezionamento: 4 coltellini intrisi di stupefacente e numerose bustine in cellophane. In una scatola per scarpe, invece, i carabinieri hanno rinvenuto 2 caricatori a banana in policarbonato per Kalashnikov. Toti e’ ai domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo.