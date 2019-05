Qualiano: Appuntamenti ‘a luci rosse online’, 400 casi di clienti truffati. Arrestata una coppia

Qualiano: Appuntamenti “galanti” presi “online”. Indagini dei carabinieri su più di 400 casi di “clienti truffati”. Arrestata una coppia per estorsione.

I carabinieri della Stazione Quartiere 167 hanno sottoposto a fermo 2 soggetti ritenuti responsabili di estorsioni e minacce ai danni persone che avevano risposto ad annunci su siti di incontri anche hot.

Giovanni Dell’Annunziata, un 28enne di Melito di Napoli e Luana Spadaro, una 33enne di Taranto, entrambi già noti alle forze dell’ordine per estorsione, sono stati individuati e bloccati in un hotel sulla Circumvallazione Esterna in territorio di Qualiano.

Avevano già adescato più di 400 persone in poco più di un anno. Pubblicavano annunci su siti di incontri e quando qualcuno ci cascava gli scrivevano che prima dell’appuntamento avrebbe dovuto versare il denaro su una carta prepagata.

Chi era d’accordo pagava e vedeva sparire sia i soldi che l’interlocutrice della chat. Qualcun altro che protestava per il pagamento anticipato andato a vuoto veniva minacciato di pubblicazione della chat stessa sui social se non avesse versato altri soldi.

Tutto questo, come accertato dai carabinieri, avveniva da una camera d’albergo. I carabinieri sono risaliti ai due truffatori grazie alla ricostruzione dei versamenti effettuati su alcune prepagate che usava la coppia e li hanno individuati e presi nella stanza dell’hotel.

Nello stesso luogo hanno rinvenuto e sequestrato 6 carte prepagate, 13 schede telefoniche di vari gestori, 700 euro in denaro contante, 5 telefoni cellulari e un laptop. Nel corso delle perquisizioni domiciliari conseguenti hanno inoltre sequestrato a Dell’Annunziata altre 4 prepagate e un libretto postale.

Dopo le formalità sono stati associati al carcere dove il GIP, in sede di convalida, ha disposto che restino.