Cronaca di Napoli: i Carabinieri di Ponticelli hanno arrestato un uomo di 67 anni, ora in carcere per tentata estorsione aggravata.

I Carabinieri della stazione di Ponticelli hanno arrestato Raimondo Barbaro, 67enne del posto già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di appello di Catanzaro.

L’uomo dovrà scontare 4 anni, 4 mesi e 28 giorni di reclusione per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, commesso tra Aprile e Ottobre 2010 in Casoria e Scalea. Per Barbaro anche una multa di 2200 euro. L’arrestato è ora nel carcere di Secondigliano.