Ponticelli, rapina da tremila euro in un centro scommesse

Ponticelli | Una rapina da tremila euro è stata messa a segno nella mattinata di domenica 4 agosto in un centro scommesse. Il fatto è accaduto nel quartiere di Ponticelli a Napoli, in via Aldo Merola. Un uomo, con il casco integrale sul volto e una pistola tra le mani, si è fatto consegnare quanto contenuto in cassa: 3.000 euro il bottino.

La Polizia ha avviato le indagini. Si spera di poter avere un contributo utile dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza per poter risalire al malvivente che ha messo a segno il colpo nel quartiere dell’area Est del capoluogo campano.