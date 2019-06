Cronaca di Napoli: paura a Ponticelli ieri sera, mercoledì 12 giugno, per un incendio dovuto al corto circuito di un forno in una pizzeria.

Paura a Napoli ieri sera, mercoledì 12 giugno, per un incendio verificatosi all’interno di una nota pizzeria in via Don Agostino Cozzolino a Ponticelli.

Come riportato da “Internapoli”, le fiamme sarebbero divampate in seguito ad un corto circuito. Tutto sarebbe partito da un forno, per poi coinvolgere i motori all’esterno dell’attività.

L’incendio e il fumo avrebbero lambito anche l’appartamento che si trova al piano superiore dell’attività commerciale. Sul luogo dell’incendio sono giunti la polizia e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere il rogo.