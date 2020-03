Ponticelli: stanotte in via Scarpetta sono stati sparati 8 colpi di pistola contro un appartamento (dove risiede un soggetto già noto alle Forze dell’Ordine).

Neanche l’emergenza Coronavirus ferma la Camorra, tornata a far sentire la propria voce (anzi, gli spari) la scorsa notte a Ponticelli, quartiere di Napoli Est, dove è andata in scena una stesa.

Come riportato da “Il Mattino”, ben 8 colpi d’arma da fuoco sono stati sparati in via Scarpetta. Un proiettile è penetrato nell’abitazione di un soggetto già noto alle forze dell’ordine.

Tuttavia, non ci sono prove sicuro che il raid fosse contro l’uomo, che non è ritenuto un membro ai vertici dei clan. Indagano i Carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale, che hanno ritrovato 8 bossoli calibro 7.65 sul terreno.