Cronaca di Napoli: frana e stop al traffico in Via Masoni (strada dei Ponti Rossi che porta a Capodichino). Per fortuna nessun ferito.

Grande paura stamattina in via Uldarigo Masoni, importante arteria della città di Napoli, che collega la zona di Capodichino e i Ponti Rossi.

La strada è infatti stata colpita da una frana che ha interessato le due corsie di marcia. Il terreno è franato sulla carreggiata superando il muro di contenimento, ma per fortuna non si registra nessun ferito.

La strada è stata subito chiusa alla circolazione in entrambi i sensi di marcia. Pesanti le ripercussioni sul traffico, in un’area della città partenopea già interessata dalla chiusura di via Pintor per i lavori della metropolitana.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale per cercare di attenuare i disagi.