Tragedia sfiorata a Pianura: la lite sarebbe scoppiata perché l’uomo, rincasando, avrebbe sorpreso la moglie con l’amante. I feriti non sono gravi. Indagano i Carabinieri.

Tragedia sfiorata a Pianura, dove una lite familiare è finita con l’accoltellamento di un uomo e una donna.

Come riportato da “Il Mattino”, l’episodio è avvenuto la scorsa notte, poco prima delle 2 in un’abitazione in via Vicinale Pignatiello, coinvolgendo una coppia di coniugi e un 33enne, ferito ripetutamente alle spalle.

Il marito è tornato in casa all’improvviso, trovando la moglie insieme a un altro uomo e, afferrato un coltello, si è avventato su entrambi, ferendoli. Oltre al giovane, ricoverato all’ospedale San Paolo, è stata ferita anche la donna, assistita all’ospedale Cardarelli: le loro condizioni non sarebbero gravi. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.