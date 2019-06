Ospedale San Giovanni Bosco: la mancanza di chirurghi al pronto soccorso ha costretto i medici a chiamare la Polizia.

Nuovo episodio di cronaca con al centro l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove la mancanza di chirurghi al pronto soccorso ha costretto i medici a chiamare la Polizia.

Come riporta “Il Mattino”, l’emergenza è scattata lunedì 3 giugno, quando, in tarda serata, l’equipe di sanitari in servizio si è ritrovata a fronteggiare l’ennesima nottata di sovraffollamento con un gran numero di pazienti traumatizzati, senza i due chirurghi che normalmente affiancano i due medici internisti.

La carenza di personale non è purtroppo una novità, ma quella sera, ad orario di smonto dal pomeriggio, nessun chirurgo si è presentato per dare il cambio ai colleghi. Erano le 20 ed il pronto soccorso scoppiava di ammalati che aumentavano ora dopo ora, al punto che diventava sempre più complicato smaltire le visite e gestire i pazienti traumatizzati, per cui i sanitari hanno chiesto aiuto alla Polizia. Una volante è subito giunta nel nosocomio napoletano, constatando sia il sovraffollamento delle medicherie che l’assenza dei chirurghi, emergenza tamponata con la chiamata per reperibilità di un camice bianco preso in prestito dal reparto di chirurgia, per una notte.