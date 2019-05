Notte di terrore all’Ospedale Pellegrini, sparatoria nel cortile contro un giovane gambizzato

Una scena da incubo nel piazzale antistante il Pronto Soccorso dell’Ospedale Pellegrini, dove, poco dopo il ricovero di un 22enne ferito da colpi di pistola, si è scatenato un autentico inferno.

Un uomo con il volto coperto da casco integrale, ha sparato nel piazzale dell’ospedale Pellegrini di Napoli dove era stato appena ricoverato un pregiudicato. Il fatto e’ accaduto la notte scorsa, intorno alle 2:30. Un 22 enne, Vincenzo Rossi, era stato trovato da alcuni ragazzi ferito alle gambe in via Toledo, all’altezza di vico Sergente Maggiore, ed era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale del cuore della Pignasecca, popolare rione napoletano. Poco dopo, l’uomo armato e’ arrivato nel piazzale del nosocomio e ha sparato senza colpire nessuno per poi dileguarsi. Indagini da parte dei carabinieri.

Vincenzo Rossi, vittima di un probabile agguato, ha precedenti per reati contro il patrimonio. Un proiettile gli ha trapassato la coscia sinistra; e’ stato accompagnato in ospedale in auto da due passanti che poi lo hanno lasciato al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini, nel cuore di Napoli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo che lo ha gambizzato ha probabilmente seguito l’auto che ha soccorso il ragazzo che abita nel quartiere napoletano dell’Arenella. Il ferito e’ stato comunque portato ai piani superiori dell’ospedale dagli infermieri che lo hanno soccorso; l’uomo con il volto coperto da casco e’ arrivato dopo, ha scavalcato la sbarra di ingresso e ha sparato verso le scale da cui pensava fosse trasportato il ferito sei colpi di pistola che per fortuna sono andati a vuoto.

I fori dei proiettili ancora sulle scale dell’ospedale

I fori dei proiettili sparati stanotte dal cortile dell’ospedale Pellegrini di Napoli verso le scale che collegano il pronto soccorso ai piani dei reparti sono nel settimo e nono gradino e sul muro la traccia ancora fresca di un avvenimento grave ma inusuale persino a Napoli. Vincenzo Russo, il 22enne vittima del sicario, ha ferite d’arma da fuoco con fratture pluriframmentarie agli arti inferiori, ed e’ ricoverato in Ortopedia traumatologica. L’uomo e’ sveglio e non vi sono deficit vascolari in atto.